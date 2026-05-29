Dos mujeres fallecen en naufragio de panga en aguas del Caribe Norte

La joven Yahoska Wisla Catus, de 28 años, y Karlin Brayan Thomas, de unos 43 años, fallecieron luego de que la panga en que viajaba naufragó frente a la barra de Krukira, en el municipio de Puerto Cabezas, en la Caribe Norte de Nicaragua.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera preliminar, que, Yahoska viajaba junto a su pareja, Kevin Bryan, capitán de la embarcación, y sus hijos en la panga «Cap. Disan D», cuando ocurrió el naufragio.

Bayardo Blanco, de la Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Cabezas, informó que la embarcación salió a eso de las 6 de la mañana de Sandy Bay, con destino aún bajo verificación. Y la emergencia se registró en una zona de fuerte oleaje y alto riesgo para la navegación menor.

En medio de la emergencia fueron rescatados con vida Aimar Jacobo Brayan, de 3 años, y Kevin Brayan Thomas, de 35 años, hijo y esposo, respectivamente, de la fallecida Yahoska.

El cuerpo de Yahoska fue trasladado a la morgue del Hospital Regional en Bilwi, mientras las autoridades municipales, comunitarias y equipos de respuesta continúan verificando la información para confirmar la cantidad exacta de ocupantes.