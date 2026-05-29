Estado de Nicaragua se pronuncia ante fallecimiento de jovencita matagalpina

El Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia emitieron un informe conjunto ante el lamentable fallecimiento de la joven Jennypher Elizabeth Reyes Castro, de 23 años, y originaria de Matagalpa.

Las autoridades informaron que la ciudadana fue sometida a un procedimiento quirúrgico de carácter estético el pasado 22 de mayo de 2026 en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, ubicado en Ciudad Sandino.

El procedimiento fue realizado por un equipo médico integrado por la cirujana plástica Dra. Karla Ramos, el cirujano general Dr. Fidel Ernesto Guzmán Sevilla, la anestesióloga Dra. Katherine Orozco y el asistente Dr. Liviang Clifford Argüello Molina.

Posterior a la cirugía, la paciente presentó severas complicaciones de salud que ameritaron su traslado de urgencia al Hospital Escuela César Amador Molina de Matagalpa, donde falleció a consecuencia de un cuadro clínico compatible con choque distributivo y tromboembolismo pulmonar, a pesar de los esfuerzos del personal especializado.

Ante la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima el 28 de mayo, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

A la fecha, las autoridades confirmaron la captura de todos los involucrados en el caso, y se prosigue con las diligencias pertinentes bajo los principios de objetividad, legalidad y respeto al debido proceso para establecer las responsabilidades conforme a la ley.

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, dispuso una revisión integral del caso y la adopción de medidas administrativas.

Las verificaciones reflejan que el ciudadano Liviang Clifford Argüello Molina, de 34 años, se encuentra registrado ante el MINSA únicamente como Médico General, careciendo de acreditación legal para ejercer la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Asimismo, el MINSA hizo constar que Argüello Molina ya contaba con una resolución administrativa sancionatoria previa debido a una denuncia interpuesta por la paciente Jhulianov Carolina Samayoa Morales, a quien le practicó una lipopapada que le causó complicaciones por quemadura, inflamación e infección en el mentón.

Dicha resolución ordenó la cancelación de su código sanitario y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad vinculada a procedimientos médicos.

Además, en inspecciones realizadas en mayo de 2025 en los locales donde operaba, se constataron incumplimientos en las autorizaciones requeridas, aplicándose las sanciones correspondientes.

En el ámbito judicial, se informó que el Ministerio Público ya había ejercido acción penal con anterioridad en contra de Liviang Clifford Argüello Molina por hechos previamente denunciados.

En dicho proceso, la autoridad judicial competente emitió un fallo de culpabilidad en su contra, declarándolo penalmente responsable del delito de Lesiones Imprudentes.

Las instituciones del Estado reiteraron su firme compromiso con la protección de la salud de la población, la seguridad de los pacientes y el acceso oportuno a la justicia.

Finalmente, aseguraron que continuarán desarrollando las diligencias investigativas y administrativas para el completo esclarecimiento de este hecho, e informarán oportunamente a la ciudadanía sobre los avances del caso.