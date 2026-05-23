Capitalina le saca las tripas a padrastro por degenerado

Con las vísceras expuesta ingresó al hospital Carlos Marx, don José Guillermo Rodríguez de 56 años, luego de ser acuchillado por su entenada Liseth del Carmen Gutiérrez Gutiérrez de 30 años, quien se arrechó por cometer actos inmorales frente a sus pequeñas hijas.

El incidente se registró la noche de este sábado, en el anexo al barrio La Primavera, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Liseth Gutiérrez, después de agredir a su padrastro exclamó: “Que agradezca que lo agarre de refilón, si lo vuelvo a ver que, le insinúa algo malo a mis hijas, lo despachó, aunque caiga presa”.

“Y es que supuestamente, el degenerado de José, cada vez que anda en toalla en la casa finge que se cae quedando expuesta ante la mirada de las hijas de Liseth, con quienes comparte el inmueble”, denunciaba Liseth.

Al llegar agentes policiales de la estación 6, Liseth denunció que: “Ese hombre se abusó cuando yo estaba pequeña. Si conmigo no hicieron justicia, con mis hijas no pasará lo mismo”.