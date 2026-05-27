Jovencito de 15 años muere en colisión frontal contra camioneta en San Juan del Sur
El motociclista Bryan Martínez Mena, de 15 años, murió la tarde de hoy miércoles al impactar de frente contra una camioneta placa M 456 148.
La tragedia ocurrió 200 metros antes de llegar a la rotonda de Playa El Remanso, en la carretera costanera hacia San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.
Al momento de la fatalidad, Bryan Martínez llevaba como pasajero a otro joven, quien resultó con lesiones en distintas partes de su cuerpo.
El ahora occiso cursaba la secundaria y habitaba en la comarca San Rafael del Valle, en San Juan del Sur, Rivas.
En tanto, el sobreviviente fue trasladado al hospital Gaspar García Laviana, de Rivas.
Agentes de tránsito investigan las causas que originaron el fatídico accidente.
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