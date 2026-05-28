Acusan a sujeto que intentó matar a su enemigo mientras chineaba a su nieta en Managua

El Juez Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua, doctor Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, admitió este jueves la acusación contra Augusto César Peña Rocha por tentativa de homicidio en perjuicio de Roberto José Mercado.

Augusto César Peña Rocha

De acuerdo con el libelo acusatorio, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Naciones Unidas, en el reparto Schick, Distrito 5 de Managua, donde Augusto Peña llegó a la casa de Roberto Mercado, acompañado de Beykel Elizabeth Romero Andino, armados con un machete y un cuchillo.

En ese momento, Roberto Mercado estaba arreglando una camioneta y tomó en brazos a una nieta, pero Peña Rocha le dejó ir los machetazos hacia el pecho y la cabeza, sin lograr herirlo porque una hija de la víctima utilizó un casco para evitarlo.

El Ministerio Público también acusó a Beykel Elizabeth Romero de amenazar con un cuchillo a la hija de Roberto Mercado, antes de que abandonaran el lugar.

Tras escuchar los cargos, el juez Rolando Sanarrusia, admitió la acusación, mantuvo en prisión preventiva a Augusto Peña y giró orden de captura contra Beykel Elizabeth Romero Andino, quien se encuentra huyendo.

