Policía Nacional arresta a 65 delincuentes peligrosos mediante Plan de Seguridad Ciudadana y del Campo

Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, la Policía Nacional logró la captura de 65 sujetos por delitos de alta peligrosidad, entre el jueves 21 y el miércoles 27 de mayo.

Entre los detenidos se encuentran 4 por muertes homicidas, 36 por robo con intimidación, 11 por tráfico de drogas y 14 abastecedores de estupefacientes.

A los delincuentes se les incautaron como evidencias, 6 kilogramos de cocaína, 556 gramos de crack, 150 libras y 6,625 plantas de marihuana, además de 6 armas de fuego y 19 teléfonos celulares.

Como parte de las acciones de protección, la institución garantizó durante la semana, la seguridad en actividades culturales, deportivas, recreativas y tradicionales, ferias de salud y de la economía familiar.

Asimismo, brindó cobertura a los Planes de Seguridad Escolar, destinos turísticos, centros recreativos y balnearios del país. Acciones preventivas e infraestructura

Durante la semana, los efectivos policiales también desarrollaron 33,050 acciones preventivas que incluyeron visitas a líderes comunitarios, encuentros con la comunidad, visitas casa a casa y atención especializada a jóvenes en situación de riesgo.

En materia de infraestructura, el viernes 22 de mayo se inauguró una nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en la comunidad de Tecolostote, municipio de San Lorenzo, departamento de Boaco.

La delegación, nombrada en homenaje al inspector «Reynaldo Efraín Sequeira Obando», fue dotada con medios de transporte, comunicación y mobiliario para beneficio de las familias locales.

Para asegurar la tranquilidad de productores y trabajadores agrícolas, la Policía Nacional también hizo presencia en 2,630 comunidades, realizando 11,008 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche.

Estas labores preventivas permitieron interactuar con 11,473 productores y obreros del campo, garantizando además un total de 1,784 coberturas de seguridad a 23 rubros diferentes de la producción nacional.

