¡Tras palos, cuernos! Se le zafa la cadena a su moto y luego es atropellado por vehículo

Manuel de Jesús Torres, de 38 años, sufrió graves lesiones al ser atropellado por una camioneta anoche en el kilómetro 10 de la carretera a Masaya.

Kilómetro 10 Carretera Masaya: Motociclista grave atropellado

Cazadores de noticias informaron que Manuel de Jesús experimentó el dicho “Tras palos, cuernos”, ya que luego de zafársele la cadena de su moto y disminuir la velocidad fue impactado por una camioneta que iba detrás a corta distancia.

“La cadena se le zafó y el la camioneta lo impactó por la parte trasera. El muchacho iba bien golpeado”; relató Daniel Moncada, testigos del accidente.

Personas que transitaban por el lugar asistieron al lesionado para luego ser atendido por técnicos de emergencia de Cruz Blanca, siendo trasladado a un centro asistencial.

En tanto agentes de tránsito trasladaron a la conductora de la camioneta cuyo nombre no fue revelado a la delegación mientras se realizan las investigaciones del accidente.

