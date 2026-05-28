Ex alto miembro de la CIA es capturado con millonario tesoro producto de robos en EE.UU.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a David Rush, ex alto funcionario de la CIA, tras descubrir un descomunal botín oculto en su residencia, producto de incontables robos cometidos.

David Rush

A Rush se le imputan cargos federales por fraude y robo de dinero público, un golpe directo al corazón del gobierno federal estadounidense.

Durante el registro de su vivienda, los agentes confiscaron 303 lingotes de oro valuados en más de 40 millones de dólares, cerca de 2 millones de dólares en efectivo y una exclusiva colección de 35 relojes de lujo, la mayoría marca Rolex.

El exagente ahora enfrenta un oscuro panorama judicial por saquear las arcas del Estado.

