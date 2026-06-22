Matagalpa conmemorará el natalicio 90 del Comandante Carlos Fonseca Amador

Los municipios del departamento de Matagalpa se encuentran listos para desarrollar este martes 23 de junio un amplio programa de actividades políticas, sociales y culturales en conmemoración del 90 aniversario del natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN y Padre de la Revolución Popular Sandinista.

Matagalpa celebra 90 años del Comandante Carlos Fonseca Amador

Las celebraciones iniciarán desde las 5:00 de la mañana con dianas festivas en las cabeceras municipales, seguidas por la colocación de ofrendas florales en monumentos, plazas y en la tumba de su madre, la compañera Agustina Fonseca.

Entre los eventos centrales destaca la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional a las 10:00 de la mañana en la histórica comunidad de Boca de Piedra, Zinica, en el municipio de Waslala, donde también se ejecutará una mega feria de salud especializada y una feria gastronómica.

Asimismo, en la ciudad de Matagalpa se inaugurará la rehabilitación de la Casa Cuna del Comandante en Jefe a las 2:00 de la tarde, sitio que albergará visitas estudiantiles todo el día y la entrega de uniformes a la selección departamental de boxeo juvenil.

La jornada conmemorativa incluirá un fuerte componente social y recreativo con la entrega de 54 títulos de propiedad a familias de Ciudad Darío, Matagalpa, Terrabona y Matiguás, además de ferias de salud en los distintos hospitales del departamento.

Por la tarde, el Parque Morazán de Matagalpa será el escenario de una pasarela de atuendos revolucionarios, mientras que en los centros escolares de todo el territorio se realizarán cantatas, festivales artísticos, competencias deportivas y una fiesta infantil para los mimados de la revolución en Río Blanco.

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