80 delincuentes cayeron durante operativos policiales entre el 15 y el 21 de junio

La Policía Nacional, con el propósito de garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades, capturó a 80 delincuentes en Managua y los demás departamentos.

Managua: Policía captura 80 delincuentes

La comisionada Karen Obando, Co-Jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que 3 de los arrestados están involucrado en homicidios en Managua, Rivas y Nueva Guinea.

Otros 15 por abastecimiento de drogas, en León, Managua y el Caribe Norte. Y 4 por tráfico de drogas en los departamentos de: Chinandega, León, Estelí y la Costa Caribe Sur.

Mientras que por el delito de robos en diferentes modalidades fueron puestos tras las rejas 58 delincuentes en Managua y otros departamentos. Todas estas capturas tuvieron lugar del 15 al 21 de junio 2026.

Entre las evidencias ocupadas: 2 kilogramos de cocaína, 410 gramos de crack, 11 libras de marihuana, 2 pesas digitales y 15 celulares y dinero en efectivo.