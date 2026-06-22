Capturan a sujeto que asesinó a poblador y lo lanzó atado a piedras en el Río Punta Gorda

La Policía Nacional informó este lunes la captura de Oscar Danilo Bucardo Orozco, quien fue señalado por el crimen de Einer Javier Olivar Jarquín, cometido en Nueva Guinea, Caribe Sur.

Oscar Danilo Bucardo Orozco

El caso fue conocido por la Policía el pasado 14 de junio, cuando se halló el cuerpo de un hombre atado de la cintura a unas enormes piedras en el Río Punta Gorda, en la comarca La Esperancita número 2.

Por medio de las investigaciones, las autoridades lograron determinar la identidad de la víctima y reconstruir el crimen.

El cuerpo fue examinado por el médico forense del municipio, quien determinó como causa de la muerte asfixia mecánica por estrangulación.

El homicidio ocurrió el 8 de junio de este mismo año, luego de una discusión entre la víctima y Oscar Bucardo quien luego llevó el cuerpo al río y lo lanzó atado a las piedras.

La captura del sospechoso se realizó en la comarca Nuevo San Antonio, de Bluefields, el pasado jueves 18 de junio.

El celular incinerado de la víctima, así como un bote y varios mecates utilizados en el crimen, fueron encontrados por la Policía en poder de Oscar Danilo Bucardo Orozco.

Ahora el detenido tendrá que responder ante la justicia por el delito cometido.