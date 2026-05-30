Casi una semana después, muere peatón impactado por motocicleta en Masaya
El peatón Jairo Antonio López Fajardo de 36 años, falleció este sábado, en cuidados intermedios del hospital Antonio Lenin Fonseca, debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió al ser impactado por una motocicleta.
El accidente de tránsito se registró el pasado 23 de mayo, cuando Jairo López, se disponía a cruzar la vía, exactamente, cerca de la entrada al barrio Fátima del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya.
Según cazadores de noticias, Jairo López, acababa de salir de su trabajo en una zona Franca y se disponía llegar a su casa, cuando fue impactado por la motocicleta, cuyo conductor huyó del lugar, por lo que las autoridades policiales continúan investigando el caso.
En un intento por salvar la vida del peatón fue trasladado por miembros de socorro al hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo, de donde fue remitido al centro asistencial capitalino, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
El cuerpo de Jairo López fue retirado por sus familiares de la morgue del hospital Lenin Fonseca, para trasladarlo a su vivienda, donde es velado desde esta noche, y posteriormente, le darán el último adiós.