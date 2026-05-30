Hombre se priva de la vida tras pasar varios meses en farra en el barrio San Judas

Por la vía de la asfixia mecánica se privó de la vida un hombre de apellidos López Gutiérrez, de 45 años, en la casa que habitaba en el barrio San Judas, en Managua.

Su esposa dijo que López tenía varios meses de andar en farra y que en los últimos días manifestaba que ya no quería vivir, lo cual hizo efectivo al partir de este mundo.

El cuerpo del hombre fue encontrado con una sábana enrollada en el cuello y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para confirmar las causas de su deceso.