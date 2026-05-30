Colisión entre motos deja un muerto y otro grave en Wiwilí, Jinotega

Keyner Gamaliel Reyes Miranda, de 20 años, murió de forma inmediata, en tanto otro joven resultó gravemente lesionado en la colisión de dos motos.

La tragedia ocurrió frente a la iglesia católica de la comarca Maleconcito, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.

Reyes Miranda conducía ebrio y al llegar a la comarca Maleconcito, invadió el carril contrario chocando su motocicleta con la moto manejada por Ervin Lenar Escobar Castro, de 24 años, quien sufrió graves lesiones.

Escobar Castro iba acompañado de otro joven que sufrió golpes menores, por lo que no fue necesario llevarlo a un centro asistencial.

El fallecido Keyner Gamaliel Reyes Miranda residía en la comunidad Corriente Lira, de Wiwilí, Jinotega.

En otro caso, Sobeyda Delmira Jiménez Calero, de 32 años y Eduardo José Buitrago Marenco, de 21, fueron llevados al hospital Ernesto Sequeira Blanco, debido a las lesiones que sufrieron al estrellarse en moto contra un caballo y una valla de seguridad.

El accidente ocurrió en la entrada a San Pancho, entre Kukra Rivers y Bluefields, donde Sobeyda Jiménez resultó con trauma craneal severo, fractura en una rodilla, politraumatismo y excoriaciones, por lo que su condición es grave, en tanto Eduardo José, sufrió diversos golpes.