Vehículo choca y arrastra un automóvil en el barrio Campo Bruce de Managua

El señor Noel Blandón sufrió cuantiosas pérdidas económicas luego que un conductor desconocido lo impactó y arrastró su auto más de seis metros mientras lo tenía estacionado frente a su vivienda, en el barrio Campo Bruce, en Managua.

Don Noel dijo que estaba dentro de su casa cuando escuchó un fuerte impacto que lo alarmó y al salir a verificar lo sucedido, descubrió que su vehículo había sido violentamente chocado por otro auto color rojo, cuyo conductor se dio a la fuga.

La colisión y arrastre del vehículo fue captado por cámaras de seguridad de una vivienda del barrio y en el video se observa cuando un auto tipo sedán color rojo aparece por la calle y de pronto invade carril y choca frontalmente el otro auto.

Para Noel Blandón, las afectaciones van más allá de lo económico, ya que su automóvil es el medio que utiliza para movilizarse y cumplir con sus responsabilidades laborales diarias.

Ante lo ocurrido, don Noel interpuso la denuncia formal ante la Policía Nacional y espera que las investigaciones permitan localizar al conductor responsable en las próximas horas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que le ayude a identificar el vehículo involucrado en este hecho.