Joven oriundo de Managua pereció arrastrado por las olas en Playa Majagual

El capitalino David Ezequiel Lira González, de 28 años, pereció por sumersión al mediodía de este sábado en Playa Majagual, en San Juan del Sur, Rivas.

Lira González habitaba en el kilómetro 15 de la carretera vieja a León y había llegado a la playa rivense acompañado por otras seis personas para bajarse el calor.

Al percatarse que había sido arrastrado por las olas, los amigos de Lira González dieron la voz de alerta, y empezó la búsqueda por parte de los bomberos unidos que lograron localizarlo poco tiempo después.

A pesar de que fue llevado a la costa y se le aplicaron de inmediato técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, fue imposible salvarle la vida.

Pobladores del sector dijeron que David Ezequiel Lira murió ahogado en la misma zona en donde el pasado 9 de mayo fallecieron ahogados dos hermanitos de 10 y 12 años, al ser arrastrados por las olas.