Un muerto y cuatro lesionados deja vuelco de camión en Jinotega

De forma instantánea falleció José David López Chavarría de 29 años, tras perder el control del camión KIA placa M 047-357 que conducía, salirse de la vía, impactar contra un árbol y terminar volcado.

El violento accidente de tránsito ocurrió la tarde de este sábado, en la comarca El Limón de la ciudad de Jinotega, en el departamento del mismo nombre.

En el percance vial resultaron lesionados Erick Alexander López Chavarría de 21 años, con fractura en la pierna derecha; Omar Carazo de 21 años y Jilmer Osorio López de 13, ambos con heridas leves.

Además, Norlan Eduardo López Chavarría de 14 años, (hermano del fallecido) quien sufrió una fractura en el hombro izquierdo. Los heridos fueron trasladados al hospital, en tanto, el semoviente que llevaban en el camión quedó muerto en el lugar.

Tu Nueva Radio Ya conoció que José David López Chavarría, era originario de la comunidad Paso Real, donde será velado por los suyos, y luego, le darán cristiana sepultura.