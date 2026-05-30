Confirman que cuerpo encontrado en Casares es de estadounidense ahogado en Tola, Rivas

En el Instituto de Medicina Legal se confirmó que el cuerpo hallado flotando el jueves en Casares, Carazo, pertenecía al estadounidense Daniel Offley Bettle, de 71 años.

Daniel Bettle se ahogó la tarde del pasado miércoles en playa Guasacate, Tola, al ser arrastrado mar adentro por una ola.

Tras intensas labores de búsqueda el cuerpo del norteamericano fue encontrado por pescadores a dos kilómetros de las costas de Casares y a 34 kilómetros al norte de donde lamentablemente se ahogó.

El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, en espera de ser reclamado por los suyos.