Delincuentes arrancan tablas de pulpería para robar más de 40 mil córdobas en Jinotega

Un monto de 37 mil córdobas y 200 dólares en efectivo robaron delincuentes desconocidos del interior de la pulpería de la joven Noemí Mendoza Centeno, de 23 años.

Roban pulpería en Jinotega

El hecho ocurrió en la comarca El Volcán, en Yalí, Jinotega, donde los tamales arrancaron varias tablas que funcionaban como paredes del negocio.

Eso permitió que ingresaran al local y sustrajeran el dinero, mientras su propietaria realizaba diligencias personales.

Siempre en el departamento de Jinotega, el sujeto Lesly Noé Rivas, de 21 años, fue capturado al momento que portaba una bolsa plástica con 16 gramos de cocaína.

La captura se ejecutó en la comarca La Pita – El Carmen, en El Cuá, cuando Lesly Rivas caminaba de manera sospechosa en la vía pública.

