Adulto mayor perdió la vida al accidentarse en moto en La Paz Centro, León

A causa de un trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad falleció Francisco José González Páiz, de 66 años, al accidentarse en motocicleta.

El percance vial sucedió anoche en la entrada a la comarca Momotombo, en la Paz Centro, León, donde González perdió el control de la moto y se cayó.

Debido a que Chico González no llevaba puesto el casco de seguridad, al caer al pavimento se golpeó la cabeza, sufriendo las lesiones mortales.

Al momento del accidente, el infortunado conducía una moto marca Genesis, color negro, placa LE 18503, la cual quedó tirada en el pavimento.