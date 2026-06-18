Sistema de Salud ejecutará intensa jornada de atención y prevención en todo el país

Entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio, las autoridades de salud de Nicaragua desarrollarán una serie de planes, ferias asistenciales y campañas de vacunación dirigidas a las familias, priorizando a la niñez, embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas en los diferentes departamentos del país.

Como parte del «Programa Amor para los más Chiquitos» y la «Campaña de Escuelas Saludables», se realizarán encuentros, valoraciones odontológicas, oftalmológicas, del habla y auditivas.

Asimismo, se activará la aplicación de flúor para menores de 6 a 14 años, revisiones a pacientes del programa «Todos con Voz» y ferias con ultrasonidos obstétricos para mujeres embarazadas.

En el ámbito preventivo, se dará continuidad a las campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menores de 9 a 14 años, Influenza, Fiebre Amarilla para niños de un año, y la inmunización permanente contra el COVID-19.

A la par, se intensificará la lucha antiepidémica y la eliminación de criaderos de zancudos mediante asambleas con la red comunitaria.

La jornada también incluirá actividades especiales en saludo al 90 aniversario del natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador y al Día del Padre, destacando ferias de salud visual con entrega de lentes en Matagalpa, un festival infantil auditivo en Managua, brigadas quirúrgicas en San Juan del Sur y mega ferias de oncología en Carazo y de medicina interna en Nueva Segovia.

Finalmente, con el apoyo de la Cruz Blanca, se impartirán talleres de primeros auxilios básicos, cursos de rescate acuático para guardavidas y planes de reforzamiento a brigadas de respuesta rápida, de cara a la preparación para el II Ejercicio Nacional para Proteger la Vida ante Multiamenazas.

