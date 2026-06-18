Más de 153 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades

El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio brindará atención médica general y especializada a 154 mil 349 familias de distintas partes de Nicaragua.

Las atenciones médicas serán llevadas por el MINSA a 2 mil 312 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,430 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de Mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en Mi Comunidad”.