Jinotega: liberan a perezoso de 2 dedos en el Parque Ecológico Municipal Cerro La Aguadora

Como parte de las acciones permanentes para garantizar la conservación y protección de las especies de fauna silvestre del país, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó la liberación de un perezoso de dos dedos en su hábitat natural.

MARENA libera perezoso en Jinotega

El ejemplar fue reintegrado de manera exitosa en el Parque Ecológico Municipal Cerro La Aguadora, ubicado en el departamento de Jinotega. En la actividad se contó con el acompañamiento y participación activa de miembros de la Juventud Sandinista y del Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

Este perezoso había sido rescatado previamente por los Bomberos Unificados de Jinotega en el barrio Carlos Núñez de esa localidad, quienes lo pusieron bajo el resguardo de las autoridades ambientales para verificar su estado de salud antes de proceder a su liberación.