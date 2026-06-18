Estelí sede del Congreso Nacional de Nefrología

Este viernes 19 de junio se desarrollará el Congreso Nacional de Nefrología en la ciudad de Estelí, con el objetivo de exponer y compartir experiencias en el manejo de la prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos oportunos de la Enfermedad Renal Crónica.

Centro Nefrológico de Servicios Médicos Directos en Estelí

Durante el encuentro, que tendrá como sede el auditorio del Hospital San Juan de Dios, se abordarán temáticas claves como el abordaje de infecciones complicadas en las vías urinarias, planes de nutrición especializada y los principales factores de riesgo que afectan la salud de los riñones.

Al congreso asistirán más de 100 profesionales de la salud, entre nefrólogos, internistas y médicos generales de diversas regiones.

Con este evento, impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se reafirma el compromiso de continuar garantizando una atención especializada, con calidad y completamente gratuita para todas las familias nicaragüenses.