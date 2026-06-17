Buscan intensamente a joven acusada de matar a su pareja en hospedaje en El Rama

La Policía Nacional mantiene un operativo de búsqueda y captura contra la ciudadana Sujania Karolina Suazo Miranda, de 21 años, luego de que la doctora María Adela Vargas, titular del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de El Rama, Caribe Sur, la declarara en rebeldía y ordenara el allanamiento de su casa tras no presentarse a la audiencia judicial correspondiente.

Sujania Karolina Suazo Miranda, de 21 años

La acusada se encuentra prófuga de la justicia por el presunto delito de homicidio en perjuicio de su pareja sentimental, Ismael Gaitán Escorcia, de 51 años, a quien supuestamente privó de la vida a cuchilladas el pasado 17 de enero en la habitación número 20 del hospedaje Tres Ríos, ubicado en El Rama.

El proceso judicial para esclarecer los hechos se encuentra totalmente pausado debido a la ausencia de la joven.

Las fuerzas policiales continúan con el rastreo y las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de Suazo Miranda y hacer efectiva su detención, requisito indispensable para que los tribunales puedan debatir los argumentos de la acusación y de la defensa legal.

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