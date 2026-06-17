El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) participa en el Foro Regional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para las Américas, el cual se lleva a cabo del 16 al 18 de junio de 2026 en Cartagena de Indias, Colombia.

Foro TIC Cartagena: TELCOR impulsa agenda

El evento es organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC).

Bajo el lema “Conectividad universal, significativa y asequible para un futuro digital inclusivo y sostenible”, el encuentro reúne a los principales actores de la región para intercambiar experiencias sobre innovación regulatoria y tendencias del mercado.

Durante las sesiones se revisan los compromisos de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-25) y las propuestas para la próxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, programada para noviembre de este año en Qatar.

El foro concluirá con un taller sobre Sandboxes de la UIT. En este ámbito, se destaca que Nicaragua cuenta con un marco legal moderno mediante la Ley Nº 1223, “Ley General de Telecomunicaciones Convergentes”, la cual ya faculta a TELCOR para supervisar estos ambientes temporales de prueba tecnológica, promoviendo la innovación y la adaptación normativa en beneficio de las familias nicaragüenses.

