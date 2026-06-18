Fuerza Naval monitorea mar de fondo y suspende zarpes en el Pacífico

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Pacífico, informó a los dueños de embarcaciones menores, turismo, pesca, armadores y dueños de acopios que se mantiene bajo constante monitoreo un fenómeno meteorológico de Mar de Fondo que afecta las costas del pacífico nicaragüense.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno está generando oleajes continuos de entre 1.5 y 2.2 metros de altura, con marejadas máximas que podrían alcanzar desde los 2.20 hasta los 2.75 metros.

Asimismo, se registran vientos con dirección noreste/este con velocidades de 10 a 20 nudos (18 a 37 Km/h), condiciones que incrementan la fuerza del oleaje en las zonas costeras desde San Juan del Sur hasta Paso Caballos, dificultando significativamente la navegación en canales de acceso y barras para la entrada y salida al mar.

Ante el riesgo inminente, las Capitanías de los Puertos de Corinto, Sandino y San Juan del Sur, así como los Puestos de Control de Embarcaciones, suspenderán la emisión de zarpes en aquellos sectores donde la fuerza del viento y las olas representen una amenaza para la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Finalmente, las autoridades militares recomiendan a las tripulaciones que ya se encuentran en labores de pesca mantener un estricto seguimiento a las perturbaciones meteorológicas, adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes y, de ser necesario, trasladarse de inmediato a un puerto seguro para evitar hechos lamentables.