Padre e hija mueren ahogados al precipitarse con todo y vehículo a una laguna artificial en el Caribe Norte

Como Ramón Niño Fonseca y su hija Adriana Niño Orozco, fueron identificadas, las dos personas que perecieron ahogadas, luego que el vehículo en que viajaban junto a otras tres personas se saliera de la vía y cayera en una laguna artesanal, la tarde de este miércoles.

El accidente de tránsito se registró en la comarca Ojo de Agua, sobre la recta entre Coperna y Alamikamba, en el Caribe Norte de nuestro país.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera preliminar que don Ramón, perdió el control del vehículo al quedarse dormido al volante, se salió de la vía y cayeron a la laguna, dando paso a la tragedia.

Supuestamente, don Ramón, su hija y demás acompañantes regresaban de la vela de su progenitora.

Las personas que circulaban por la zona al percatarse del accidente detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes del vehículo, logrando sacar del agua con vida a tres personas, y rescatar los cuerpos de padre e hija.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles de la fatalidad.