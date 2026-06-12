Fuerza Naval garantiza protección e inspección a más de 1,200 embarcaciones

El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial y artesanal del 5 al 11 de junio de 2026, garantizando el cumplimiento de las leyes en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales del país.

En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 6 buques mercantes, facilitando la exportación de 5 millones 622 mil 175 toneladas métricas de mercancía y la importación de productos clave como arroz a grane, fertilizantes, gasolina y fuel oil.

También se recepcionaron 25 barcos pesqueros que aportaron 4,500 libras de productos marinos, y se brindó atención a 6 embarcaciones extranjeras y 56 nacionales.

Por su parte, el Distrito Naval Caribe reportó la atención de un buque mercante con mercadería de exportación e importación, un buque tanque con 168,600 galones de diésel, y 4 barcos de cabotaje con destino a El Bluff, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island.

Además, se recibieron 28 barcos pesqueros que sumaron una producción de 24 mil 855 libras de mariscos.

Finalmente, el Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez” garantizó la seguridad de 548 ferris y embarcaciones en los lagos Xolotlán, Cocibolca y el río San Juan.

Las operaciones incluyeron el control de flujo de pasajeros y carga en las rutas Moyogalpa – San Jorge y San Carlos, movilizando a miles de ciudadanos de forma segura.