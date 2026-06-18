Nica es condenado a más de 4 años por atacar a un agente federal en Nueva York

El nicaragüense Michel Manuel García Rojas, de 38 años, fue condenado ayer miércoles a 51 meses de prisión federal tras atacar a un agente especial durante un intento de fuga en Nueva York.

El nicaragüense Michel Manuel García Rojas

El pasado 9 de febrero, García Rojas se declaró culpable de un cargo de agresión, resistencia e impedimento a un policía.

García Rojas fue detenido el 5 de marzo de 2025, y acusado por la Policía de varios delitos, entre ellos hurto menor.

Tras su liberación de la custodia policial, agentes federales intentaron detener al acusado y a su pareja para someterlos a deportación por no tener autorización legal para permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, estando esposado, el pinolero intentó huir de los agentes, lo que derivó en una fuerte pelea, durante la cual le desencajó la mandíbula a un agente especial.

Según la Fiscalía, el enfrentamiento fue tan violento que al menos seis agentes tuvieron que intervenir para lograr detenerlo, utilizando incluso una pistola eléctrica.

Una vez que cumpla su sentencia, García Rojas enfrentará un proceso migratorio que culminará con su deportación a Nicaragua.

