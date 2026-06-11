Se gradúan más de 25 profesionales de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña

En homenaje al diseñador Fernando Fuentes Fraile, “El Chamo”, fundador de la Escuela Creativa, y director de Moda de Nicaragua Diseña, se realizó éste jueves la graduación de 28 profesionales que egresaron del Curso Técnico Especialista en Diseño y Comercialización de Moda, y el Técnico en Fotografía Creativa.

Javiera Granja, Coordinadora General de la Escuela Creativa y Nicaragua Diseña, emocionada transmitió la satisfacción deber este logro, en que sus protagonistas, reciben una certificación avalada por INATEC que les permitirá ampliar sus oportunidades laborales y continuar creciendo.

Daria López, expresó “me siento muy emocionada porque he alcanzado un sueño”, valoró que la Escuela Creativa “más que un centro académico de enseñanza, es una gran familia que nos ayudó a desarrollar nuestra creatividad y nuestras capacidades”.

La Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, continuará expandiendo su oferta académica con nuevos cursos relacionados con inteligencia artificial, marketing digital, estilismo y maquillaje, entre otros.

