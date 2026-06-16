MINSA da seguimiento a 3 personas con COVID confirmado en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó que, en la semana comprendida de 9 al 16 de junio, dio seguimiento cuidadoso y responsable a tres nicaragüenses con COVID confirmado.

El informe destacó que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, han sido atendidos y se le ha dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 831 personas.

Hasta la fecha el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 16 mil 583 nicaragüenses y sigue trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

