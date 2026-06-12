Sexto Comando Militar Regional anuncia ejercicios de preparación combativa y tiro en Matagalpa

Por Jonathan Morales
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El VI Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 15 al 19 de junio de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y prácticas de tiro con armas de infantería.

Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua
Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua

Las prácticas militares se desarrollarán en horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en las instalaciones del polígono de tiro del Estado Mayor del 6 Comando Militar Regional.

Por tal razón, la institución emitió un aviso formal a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y del barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, para que no se alarmen ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán en la zona durante esos días.

Asimismo, las autoridades del destacamento militar solicitaron de manera expresa a la ciudadanía atender estrictamente las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes.

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