Sexto Comando Militar Regional anuncia ejercicios de preparación combativa y tiro en Matagalpa

El VI Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 15 al 19 de junio de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y prácticas de tiro con armas de infantería.

Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua

Las prácticas militares se desarrollarán en horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en las instalaciones del polígono de tiro del Estado Mayor del 6 Comando Militar Regional.

Por tal razón, la institución emitió un aviso formal a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y del barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, para que no se alarmen ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán en la zona durante esos días.

Asimismo, las autoridades del destacamento militar solicitaron de manera expresa a la ciudadanía atender estrictamente las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes.

