Managua será sede del Congreso Internacional sobre actualizaciones y terapias pediátricas

El Ministerio de Salud llevará a cabo este jueves 18 de junio el Congreso Internacional “Actualizaciones en Medios Diagnósticos e Intervenciones Terapéuticas Pediátricas”.

El MINSA desarrollará el 18 de Junio el Congreso Internacional “Actualizaciones en Medios Diagnósticos e Intervenciones Terapéuticas Pediátricas”

El evento tiene el objetivo de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de salud en el diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades complejas en la niñez.

La jornada académica tendrá como sede las instalaciones de la Casa de los Pueblos, en Managua.

Durante el evento científico se abordarán temas clave y de alta especialización, entre ellos los últimos avances en cirugía de mínima invasión, el manejo de malformaciones congénitas, la atención a enfermedades respiratorias y otros padecimientos pediátricos recurrentes.

El congreso contará con la participación de destacados expositores internacionales procedentes de México, Guatemala y Colombia, quienes junto a especialistas de Nicaragua compartirán experiencias y conocimientos con más de 200 médicos nacionales, entre pediatras, cirujanos pediatras y médicos generales de todo el país.

Esta iniciativa forma parte de las acciones continuas para consolidar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, reafirmando el compromiso del país de garantizar una atención especializada, con calidad humana y completamente gratuita para todas las niñas y niños nicaragüenses.

