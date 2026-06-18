MARENA inspecciona viveros forestales en Chinandega y León

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó visitas de presencia directa a tres viveros forestales ubicados en los departamentos de Chinandega y León.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de Nicaragua con la restauración ambiental y da continuidad a la Campaña Nacional de Reforestación “Verde Que Te Quiero Verde”.

Durante las jornadas de campo, los técnicos del MARENA visitaron el Vivero “Hermanos Herrera”, administrado por la Alcaldía Municipal de Chichigalpa, el cual registra una producción de 21,000 plantas forestales.

De igual manera, se inspeccionó el vivero de plantas nativas del ingenio azucarero San Antonio, donde se verificó la disponibilidad de 131,000 plantas destinadas a impulsar las jornadas de reforestación en todo el occidente del país.

Finalmente, las autoridades recorrieron el vivero MELONICSA, situado en el departamento de León, el cual cuenta con un inventario de 70,000 plantas de mandagual, una especie reconocida por su rápido crecimiento y excelente adaptabilidad a las condiciones climáticas de la zona.

Esta importante producción de plantas será sembrada de forma estratégica en áreas protegidas de la región, incluyendo las Reservas Naturales Complejo Volcánico Telica-Rota, Volcán Cerro Negro, Momotombo y Momotombito, logrando de esta manera un aumento significativo de la cobertura forestal en beneficio de la naturaleza y las familias nicaragüenses.