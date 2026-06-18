El cantante nicaragüense Helder Corea fallece tras accidentarse en moto hace 18 días

El músico chinamero y cantautor nicaragüense Helder Corea falleció este jueves en un hospital de Managua, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito hace casi tres semanas.

El cantante nicaragüense Helder Corea

De acuerdo con los informes, el pasado primero de junio, Corea viajaba en una motocicleta tras presentarse en un evento en Juigalpa, Chontales, cuando sufrió el percance vial que le dejó graves lesiones.

Inicialmente, Corea fue llevado a un hospital chontaleño pero debido a su estado delicado lo trasladaron al centro asistencial capitalino, en donde a pesar de los esfuerzos médicos terminó rindiéndose ante la muerte.

Helder Corea estuvo varios años radicado en Costa Rica y tras su regreso fue ampliamente reconocido en el ambiente musical de Nicaragua como un destacado exponente de la música chinamera y fiestera.

Su canción más famosa es «El Tuleño» (en colaboración con Elberth Rocha), un éxito que narra con picardía las historias de los fiesteros.

Helder Corea se ganó el cariño del público por llevar su música fiestera a las fiestas patronales, ferias y celebraciones en todo el país, por lo que su muerte a causado profundo pesar entre quienes lo conocían.

Anuncio de fallecimiento de Helder Corea.



