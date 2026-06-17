Rayo cobra la vida de joven obrero de La Paz Centro, León

El obrero Kevin Fabricio Pérez Hernández, de 26 años, falleció tras ser impactado por un rayo en la finca Santa Eduviges, ubicada tres kilómetros al noroeste de la estación policial del municipio de La Paz Centro, en el departamento de León, la tarde de este miércoles.

Preliminarmente, se conoció que durante la fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica que cayó en algunos puntos del país, Kevin Pérez y su compañero Víctor Orozco, estaban resguardados en una caseta.

“En medio de la lluvia, él se marchó para cuidar el pivote de riego, de repente se escuchó un fuerte estruendo…después de cierto tiempo paró la tormenta, por lo que salí de la caseta para volver a mis labores y encontré el cuerpo sin vida de Kevin Pérez”, dijo apesarado Víctor.

De inmediato, las autoridades de la Policía Nacional fueron alertadas de la tragedia y se dispusieron enseguida a realizar las investigaciones respectivas.