Lanzan Festival de Emprendimientos «Jóvenes en Victorias 47/19»

Con el propósito de promover la creatividad en sublimaciones, serigrafías y bordados inspirados en la celebración de nuestro 19 de Julio, la Juventud anunció el Festival de Emprendimientos “Jóvenes en Victorias 47/19”.

Brenda Flores, coordinadora nacional del Movimiento Cultural Leonel Rugama, invitó a las familias a participar de éste festival, el sábado 4 de julio en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, a partir de la 1 de la tarde.

En el Festival de Emprendimientos “Jóvenes en Victorias 47/19”, participarán más de 40 pequeños negocios de confección de camisas, chaquetas, suéter, gorras, pañoletas, llaveros, entre otras piezas.

Ana Molina, directora creativa de ARTENICA Revolución, dijo que siente emocionada de participar en este festival, y ofrecer calidad e innovación a las familias nicaragüenses que festejarán otro glorioso 19 de Julio.

ARTENICA Revolución, surgió en el año 2018, y ahora se han ampliado de Managua a Matagalpa, Carazo y Estelí. Los interesados en solicitar algo su catálogo hacerlo al 8888-4149.

Además, se informó que del jueves 2 al sábado 18 de julio, en todas las cabeceras departamentales, se estará creando este espacio para que los emprendedores oferten sus accesorios a las familias que celebrarán a lo grande el 47/19 de la Revolución Popular Sandinista.