Pronostican lluvias y calor extremo hasta 38°C en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), informa el paso de la Onda Tropical 8, entre la noche del martes y madrugada del miércoles, lo que generará lluvias en el Caribe, norte y centro país, con un desplazamiento lento.

INETER advierte Nicaragua: Onda 8 y 38°C

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER, destacó el predominio de bajas presiones, que generará mucho calor debido a la poca nubosidad, provocando una sensación térmica alta.

En Occidente, la temperatura en 38 grados, y en el resto del Pacífico, 35 y 36 grados Celsius.

Manuel Prado, director de Cambio Climático INETER

Además, en el norte y centro de Nicaragua, temperaturas entre 31 y 34 grados. Estas condiciones climatológicas, representan un cambio importante respecto a la semana pasada.

De ahí la importancia de mantenerse hidratados, en las horas de mayor calor, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde.

Y el oleaje, en el litoral sur, elevaciones de hasta 2 metros, por lo tanto, mucha precaución para los dueños de embarcaciones pequeñas y menores.

INETER advierte #Nicaragua: Onda 8 y 38°C pic.twitter.com/JZ8cM4UArf — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 15, 2026



