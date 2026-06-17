Tribunal tico ratifica condena de 20 años para asesino del nicaragüense Otoniel Orozco

La Sala de Casación Penal de Costa Rica rechazó de forma definitiva el último recurso presentado por la defensa del costarricense Eduardo Ramírez Zamora, dejando en firme su condena de 20 años de prisión por el asesinato a balazos de su vecino, el nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza.

Otoniel Orozco Mendoza

El crimen, que quedó tipificado por los tribunales costarricenses como homicidio calificado, ocurrió el 3 de junio de 2024 en un exclusivo condominio residencial de Escazú, en San José, la capital del vecino país del sur, donde Ramírez Zamora abrió fuego repetidas veces contra Orozco Mendoza, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Los representantes legales del sentenciado intentaron rebajar la pena alegando que su representado actuó bajo un supuesto estado de emoción violenta durante una discusión vecinal. Sin embargo, los magistrados de la Sala Tercera descartaron tales argumentos y desestimaron las peticiones de apelación.

De acuerdo con Rodrigo Araya, abogado acusador de la familia de la víctima, la resolución judicial ratifica que la solicitud de reducción de condena carecía por completo de fundamentos legales, cerrando así la vía de recursos para el procesado, quien deberá cumplir la totalidad de la sentencia impuesta.

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