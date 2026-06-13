Feria de la Salud fortalece el cuido de los adultos mayores con enfermedades crónicas

El Gobierno Sandinista a través del Ministerio de Salud continua acercando los servicios médicos a la población y mejorando la calidad de vida de las familias, es por eso que en el Centro de Salud Santa María, en el barrio El Riguero, distrito uno, se realizó la Feria de atención integral dirigida a pacientes con enfermedades crónicas.

La doctora Irene Díaz dijo que estas jornadas permiten disminuir los tiempos de espera en los hospitales, brindar seguimiento oportuno a las consultas para los pacientes que requieren controles permanentes por sus enfermedades tales como diabetes, hipertension, problemas del corazón y los riñones.

Durante la actividad, personas mayores de 60 años recibieron chequeos médicos, valoración de sus enfermedades y orientación para mantener hábitos saludables que les permitan controlar sus padecimientos y prevenir complicaciones.

Entre los beneficiados estuvieron doña Fátima Reyes, de 72 años, y su hija Aixa Sandino, de 28, quienes resaltaron la importancia de estas iniciativas para el bienestar de las familias.

Aixa expresó que la excelente atención médica les brinda tranquilidad, ya que permite llevar un mejor control de la salud de su madre y recibir las recomendaciones necesarias para su cuidado diario.

«Hay que cuidar esa sombrita que nos dio la vida, protejanla, acompañenla a sus consultas , ayuden a sus seres queridos mayores y nunca descuiden sus chequeos generales», expresó Aixa.

Los especialistas también hicieron un llamado a las familias a brindar especial atención a los adultos mayores durante la temporada de calor y lluvias, manteniéndolos hidratados, protegidos de las altas temperaturas y cumpliendo estrictamente con sus tratamientos médicos.