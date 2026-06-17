Registran explosión con emanación de gases y cenizas en el Volcán Telica

Una explosión se registró la tarde de este miércoles 17 de junio en el volcán Telica, en el departamento de León, generando una columna de gases y cenizas que fue visible desde las comunidades cercanas al coloso.

Volcán Telica expulsa cenizas

De acuerdo con los reportes preliminares, el evento no ha ocasionado daños materiales ni personas afectadas en las zonas aledañas.

Ante este incremento en la actividad, las autoridades correspondientes mantienen una vigilancia permanente y el monitoreo cercano sobre el comportamiento del coloso para garantizar la seguridad de la población.