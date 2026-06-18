Nicaragua expone logros en prevención de desastres durante encuentro en Uruguay

Nicaragua está participando en el Encuentro Técnico de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, convocado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) del 16 al 18 de junio en Montevideo, Uruguay.

El evento reúne a delegaciones de los sistemas de prevención y protección civil de la mayoría de los Estados iberoamericanos con el fin de definir los estatutos, lineamientos estratégicos y prioridades de actuación conjunta de la red.

Durante las sesiones, la representación nicaragüense presenta las estrategias implementadas por el Gobierno para proteger la vida de las familias ante situaciones multi-amenazas.

En su ponencia destacan las acciones de prevención y mitigación, los planes de respuesta en ámbitos familiares, escolares e institucionales, la capacitación de brigadas de primeros auxilios y la organización de los cuatro Ejercicios Nacionales de preparación para proteger la vida.

La delegación del país está integrada por la compañera Xóchilt Álvarez Chavarría, Directora de Planificación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED), y el compañero Licio Ettore Ciannandrea Gelli, Embajador de Nicaragua en Uruguay.

