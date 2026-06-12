Lanzan Festivales de Comidas Típicas a base de cerdo para impulsar la gastronamía y emprendimiento

Con alegría, orgullo y tradición, se realizó el lanzamiento oficial de los Festivales de Comidas Típicas a base de Cerdo desde el Mercado Roger Deshon, ubicado en el barrio San Judas de la capital.

Festivales del Cerdo en Managua: 16 días de sabor

El evento fue presidido por autoridades de la Comisión Nacional de Economía Creativa, COMMEMA, el Ministerio de la Juventud, el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, y la Alcaldía de Managua.

Los festivales se desarrollarán a nivel departamental a partir de mañana sábado 13 hasta el 28 de junio de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal destacar la riqueza gastronómica local, así como impulsar el consumo y la comercialización de productos y recetas tradicionales que ofertan diversos emprendimientos del país.

Durante el lanzamiento, los protagonistas realizaron una demostración culinaria que incluyó platillos tradicionales como chicharrón, moronga, cerdo asado, nacatamales y vigorón.

Las autoridades destacaron que, además de las ferias, se impartirán talleres y se organizarán ruedas de negocios para fortalecer las capacidades de los participantes, dinamizar sus economías e incentivar la innovación de nuevas recetas basadas en la carne de cerdo.



