Lanzan Festivales de Comidas Típicas a base de cerdo para impulsar la gastronamía y emprendimiento
Con alegría, orgullo y tradición, se realizó el lanzamiento oficial de los Festivales de Comidas Típicas a base de Cerdo desde el Mercado Roger Deshon, ubicado en el barrio San Judas de la capital.
El evento fue presidido por autoridades de la Comisión Nacional de Economía Creativa, COMMEMA, el Ministerio de la Juventud, el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, y la Alcaldía de Managua.
Los festivales se desarrollarán a nivel departamental a partir de mañana sábado 13 hasta el 28 de junio de 2026.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal destacar la riqueza gastronómica local, así como impulsar el consumo y la comercialización de productos y recetas tradicionales que ofertan diversos emprendimientos del país.
Durante el lanzamiento, los protagonistas realizaron una demostración culinaria que incluyó platillos tradicionales como chicharrón, moronga, cerdo asado, nacatamales y vigorón.
Las autoridades destacaron que, además de las ferias, se impartirán talleres y se organizarán ruedas de negocios para fortalecer las capacidades de los participantes, dinamizar sus economías e incentivar la innovación de nuevas recetas basadas en la carne de cerdo.