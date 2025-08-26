type here...
Usura Cero entrega créditos en Bluefields y Kukra River

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El programa Usura Cero entregó este martes créditos por un monto de 935 mil córdobas a emprendedores de Kukra River y Bluefields, en la Costa Caribe Sur.

Usura Cero: Créditos para emprendedores en la Costa Caribe

En Kukra River se beneficiaron 16 protagonistas, organizadas en 5 grupos solidarios, con un monto de 340 mil córdobas. Y en Bluefields recibieron financiamiento 23 protagonistas, organizadas en 7 grupos solidarios, alcanzando un monto de 595 mil córdobas.

Con estas entregas, se impulsa el desarrollo de los pequeños negocios, la estabilidad económica de los hogares y el protagonismo de emprendedoras.

