Confirman primeras víctimas mortales del terremoto en Venezuela

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, no especificó el número de fallecidos.

Las autoridades venezolanas confirmaron este miércoles los primeros fallecidos tras el potente terremoto que sacudió al país, en especial al Distrito Capital y los estados del eje centro-norte.

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, confirmó que en la zona de Los Palos Grandes, en el este de la Gran Caracas, hay fallecidos. Sin embargo, no especificó el número de víctimas mortales.

«Lamentablemente hasta ahora sí [hay fallecidos], pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida», indicó en declaraciones a la prensa, tras destacar que los bomberos han logrado sacar de los escombros a unas 16 personas heridas.

Duque detalló que hay al menos dos estructuras que colapsaron totalmente por el potente sismo de magnitud 7,1 y pidió ayuda para atender la situación, «que sigue siendo de gravedad».