Pobladores del barrio San Sebastián participan de la Campaña «Jugá Limpio, hace de tu barrio tu Cancha»
Diez chavalas y chavalos del barrio San Sebastián ubicado en el distrito V de la ciudad de Managua, se organizaron y participan de la campaña dinámica “Jugá Limpio, Hacé de tu Barrio tu Cancha”.
La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, dijo que esta iniciativa promueve la cultura de la responsabilidad compartida, entre la población y la municipalidad para mantener limpia la ciudad.
La jornada comunitaria de limpieza y recuperación de espacios públicos, se desarrolló de la terminal de la ruta 112, una cuadra al sur, una al este y cuatro cuadras al sur, en la entrada principal del barrio San Sebastián.
Los muchachos organizados trabajaron junto a las cuadrillas municipales en labores de limpieza, eliminación de desechos y mejoramiento del entorno.
En reconocimiento a este esfuerzo, los participantes recibieron un álbum oficial del Mundial con sus stickers y continúan acumulando estampitas a medida que mantienen limpios los espacios intervenidos.
Las inscripciones para participar en Jugá Limpio, continúan abiertas durante todo el mes. Los equipos interesados, conformados por 10 o más personas, pueden enviar la fotografía del lugar a intervenir, dirección, distrito y nombres de los participantes a los correos: contacto@managua.gob.ni y redessocialesalma24@gmail.com, o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Managua.