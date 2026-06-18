Pobladores del barrio San Sebastián participan de la Campaña «Jugá Limpio, hace de tu barrio tu Cancha»

Diez chavalas y chavalos del barrio San Sebastián ubicado en el distrito V de la ciudad de Managua, se organizaron y participan de la campaña dinámica “Jugá Limpio, Hacé de tu Barrio tu Cancha”.

San Sebastián limpia y gana álbum del Mundial

La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, dijo que esta iniciativa promueve la cultura de la responsabilidad compartida, entre la población y la municipalidad para mantener limpia la ciudad.

La jornada comunitaria de limpieza y recuperación de espacios públicos, se desarrolló de la terminal de la ruta 112, una cuadra al sur, una al este y cuatro cuadras al sur, en la entrada principal del barrio San Sebastián.

Los muchachos organizados trabajaron junto a las cuadrillas municipales en labores de limpieza, eliminación de desechos y mejoramiento del entorno.

En reconocimiento a este esfuerzo, los participantes recibieron un álbum oficial del Mundial con sus stickers y continúan acumulando estampitas a medida que mantienen limpios los espacios intervenidos.

Las inscripciones para participar en Jugá Limpio, continúan abiertas durante todo el mes. Los equipos interesados, conformados por 10 o más personas, pueden enviar la fotografía del lugar a intervenir, dirección, distrito y nombres de los participantes a los correos: contacto@managua.gob.ni y redessocialesalma24@gmail.com, o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Managua.

