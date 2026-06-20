Samantha Murillo es coronada Reina Nicaragua, edición Managua

Entre vivas y aplausos, la señorita Samantha Nicol Murillo fue coronada Reinas Nicaragua, edición Managua, evento realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme, la noche de este sábado.

La bella Samantha Murillo, originaria del municipio de Managua, cautivó al jurado con su inteligencia y elocuencia, pasarela en traje de baño y noche, y sobre su dominio escénico, logrando sobresalir entre las otras 12 candidatas de los distintos municipios de Managua.

Samantha Murillo, Reina Nicaragua, edición Managua, representará a la capital en la gran final a realizarse el próximo 12 de septiembre, en el Teatro Nacional Rubén Darío.

Los asistentes a la coronación de Reina Nicaragua, edición Managua, disfrutaron de una revista cultural y música en vivo.

El certamen Reinas Nicaragua “Embajadoras de Amor a Nicaragua” en su tercera edición tiene como objetivo promover la belleza natural de la mujer, fortaleciendo además aspectos relacionados con el bienestar, la salud y el crecimiento personal de cada participante.