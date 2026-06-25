Inician obras de remodelación de la delegación departamental del MARENA en Rivas

En conmemoración del 90.º aniversario del natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, colocó la primera piedra para el proyecto de remodelación y equipamiento de la delegación departamental de Rivas.

MARENA Rivas inicia remodelación de delegación

La obra contempla la rehabilitación de 420 metros cuadrados de infraestructura —que incluirá oficinas administrativas, sala de reuniones, recepción y parqueo— con una inversión total de 16 millones 700 mil córdobas.

Este proyecto busca optimizar las capacidades institucionales para fortalecer la conservación de las Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible en la región, y se prevé su inauguración para octubre de 2026.

En el acto oficial participaron 64 personas, destacando autoridades locales de instituciones como el MAG, IPSA, INTUR, MINED, INATEC, el Ejército de Nicaragua, el Ministerio del Interior, las alcaldías de Rivas y Belén, y la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso.