Tragedia internacional: Portugal y España confirman víctimas tras terremotos en Venezuela

El doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que azotó el norte y centro de Venezuela este miércoles 24 de junio ya afecta directamente a las comunidades extranjeras. En medio de un balance global que suma 164 fallecidos y 971 heridos, los gobiernos de Portugal y España confirmaron las primeras víctimas mortales y desapariciones dentro de sus colonias.

El ministro de la Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, informó el deceso de un ciudadano luso residente en Venezuela, quien falleció mientras era trasladado a un hospital tras ser rescatado. Asimismo, se reportó la desaparición de cinco ciudadanos portugueses.

Por parte de España, se confirmó la muerte de la ciudadana vasco-venezolana María Esther Solabarrieta, víctima de los derrumbes en el barrio San Bernardino de Caracas, mientras que su esposo resultó ileso. Las autoridades españolas reportaron además a otra ciudadana de origen vasco desaparecida.

Debido al colapso de las telecomunicaciones, familiares desde el exterior ya registran más de 12,000 personas como no localizadas a través de plataformas de emergencia.